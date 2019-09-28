Türlü tuzaklarla donatılmış birbirinden zorlu parkurlarda yarışabileceğiniz ve macera dolu anlar geçireceğiniz Amigo Pancho 2, mobil platformda bulmaca oyunları arasında bulunan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine ulaşan sıra dışı bir oyundur.

Canlı grafikleri ve komik karakterleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, uçan balonlardan tutunmuş bir karakteri kontrol ederek engellere takılmadan havalanmak ve balonları patlatmadan parkurları tamamlamaktır. Serinin ilk oyununa göre daha fazla tuzağa ve parkura yer verilmiştir. Ayrıca birbirinden görkemli onlarca yeni mekan ve komik birçok karakter bulunmaktadır. Dilediğiniz karakteri seçerek parkurlarda yarışabilir ve balonları koruyarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Oyundaki dikenli toplara, kapanlara, yırtıcı yaratıklara ve diğer tüm engellere karşı temkinli olmalı ve dikkatlice hedefe doğru yol almalısınız. Zamanlama hatası yapmadan karakterinizi yönlendirmeli ve balonları patlatmadan sonraki bölümlerin kilidini açmalısınız.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Amigo Pancho 2, sürükleyici bölümleri sayesinde sıkılmadan oynayacağınız ücretsiz bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.