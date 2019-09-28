Uçan balonlara tutunmuş bir karakteri kontrol ederek çeşitli engellerin arasında geçebileceğiniz ve hedefe ulaşarak puanlar toplayabileceğiniz Amigo Pancho, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Komik karakter tasarımı ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, uçan balonlara tutunarak hedefe doğru ilerleyen karakterinizi kontrol etmek ve engellerden kurtularak parkurları tamamlamaktır. Farklı mekanlarda yarışarak birbirinden zorlu engelleri aşmalı ve yaratıklardan kaçarak hedefe ulaşmalısınız.

Oyunda TEXSAS, Sibirya, Tibet, Peru, Afganistan ve daha birçok görkemli mekan bulunmaktadır. Kıskaçlar, yarasalar, dikenli toplar ve daha onlarca tuzak yer almaktadır. Balonun hızını kontrol ederek engellere çarpmadan yukarı doğru çıkmalı ve parkurdaki puanları toplayarak mutlu sona ulaşmalısınız.

Mobil platformda bulmaca oyunları kategorisinde bulunan ve ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sunulan Amigo Pancho, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur. Bu oyun ile zorlu parkurlarda yarışarak macera dolu anlar geçirebilir ve stresinizi giderebilirsiniz.