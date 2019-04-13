Anadolubank Mobil uygulaması ile Android cihazlarınızdan AnadoluBank’ta bulunan hesap ve kredi kartlarınızı yönetebilirsiniz.

Mobil bankacılık uygulaması olan Anadolubank Mobil, bankacılık işlemlerinizin büyük bir kısmını şube ve ATM’ye gitmeden akıllı telefonlarınız üzerinden gerçekleştirebilmenizi sağlıyor. Varlık ve borçlarınızı görüntüleyebileceğiniz uygulamada, gelecek dönem harcamalarınızı da inceleyebiliyorsunuz. Banka ve kredi kartlarınızı da görüntüleyebileceğiniz Anadolubank Mobil uygulamasında tüm hesap hareketlerinizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Havale ve EFT işlemleri nizi de çok kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz Anadolubank Mobil uygulamasında, ana sayfadaki araçları özelleştirerek en çok kullandığınız araçları ekleyebilirsiniz. Kredi borcunuzu, faizli ödeme planınızı görüntüleyebileceğiniz ve ödeme yapabileceğiniz Anadolubank Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri