Angry Birds POP 2, mobilde en çok indirilip oynanan oyunlardan Kızgın Kuşlar serisinin geliştiricisi Rovio’nun ilk olarak Android platformuna açtığı balon patlatma, balon vurma oyunu. Sevilen Angry Birds karakterleri Red, Chuck ve Bomb, yeni maceralarında Kuş Adası’nda bir yandan yavruları kurtarmaya çalışırken diğer yandan da adaya korku salan gizemli kötüyü yenmek için güçlerini birleştiriyor. Bu sefer Kızgın Kuşlar’ın yanında domuzcuklar da var.

Animasyon filmleri, çizgi filmleri, oyuncakları, oyunları küçük - büyük herkesin ilgisini çeken Angry Birds Türkçe adıyla Kızgın Kuşlar, uzun bir aranında ardından tekrar karşımıza çıkıyor. Herkesin sevgisini kazanan Kızgın Kuşlar’ın yaratıcısı Rovio’nun akıllı telefon ve tabletlerde oynanabilen yeni oyunu Angry Birds POP 2, serinin ilk oyunu gibi bulmaca türünde; baloncukları hedef alıyor. İkinci oyunda farklı olarak Red, Chuck ve Bomb’a kötü domuzcuklar yardım ediyor. Evet, Kuş Adası’nda baloncuklara hapsolan sevimli bebek karakterleri (Hatclings) domuzcukların yardımıyla kurtarmaya çalışıyorsunuz. Büyük domuzcuklar da kızgın kuşlar gibi özel yeteneklere sahipler. Seviye atladıkça karakterleri açıyor, güçlerini artırıyorsunuz.

Angry Birds POP 2 Özellikleri