Animal Crossing: Pocket Camp, Nintendo’nun Android platformunda ücretsiz indirmeye açtığı yaşam simülasyon oyunu. Birbirinden sevimli hayvan dostlarımızla kamp hayatı yaşadığımız oyunda tamamen özgürüz.

Mobil platformda Super Mario Run ile büyük başarı elde eden Nintendo’nun belli ülkelerde oynamaya açtığı yeni oyunu Animal Crossing: Pocket Camp’de kampın yöneticisi konumundayız. Köpek, kedi, kuş, kuzu, tavşan ve daha nice sevimli hayvanlara arkadaşlarımızla beraber kurduğumuz kampa davet ediyor, onlarla oyunlar oynuyoruz. Kamp ortamını dilediğimizce ayarlayabiliyoruz. Karavanımızın içini döşemekten çadırımızı kurmaya, havuz kurup eğlenmekten göl kenarında balık tutmaya kampçıların yaptığı şeyleri yapabiliyoruz.

Animasyonlarla zenginleştirilmiş kaliteli grafikler sunan yaşam simülasyonu oyunu Animal Crossing: Pocket Camp’i kardeşiniz için indirdiyseniz ona vermeden önce uygulama içi satın alımları kapatmanızda fayda var. Oyun ücretsiz oynanabilir olsa da satım alımlar mevcut. Ayrıca oyunu oynayabilmeniz için internet bağlantınızın açık olması gerekiyor.