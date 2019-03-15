Hem Android, hem de İOS işletim sistemini içeren tüm cihazlardan kolaylıkla oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz Ant Factory, karıncalar ile çeşitli ürünlerin sevkiyatını yaparak para kazanabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, bir karınca ordusunun lideri olarak onları yönetmek ve farklı ürünleri paketleyerek kamyonlara yüklemektir. 3 katlı bir platformda karıncalar ile çeşitli ürünleri kolilere yerleştirmeli ve kamyonlara yüklemelisiniz. Akıllı bir düzenek sayesinde paketlediğiniz ürünler asansör yardımıyla kamyona doğru yol alır ve kamyon tamamen dolunca hareket eder. Farklı konusu ve ilginç tasarımı ile eşsiz bir deneyim sizleri bekliyor.

Oyunda şeker, hamburger, kek gibi çeşitli gıda ürünlerinin yanı sıra, kamera, telefon, radyo, bilgisayar ve daha birçok farklı teknolojik ürünü paketleyerek çeşitli bölgelere sevk edebilirsiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve yeni ürünlerin kilidini açabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında simülasyon kategorisinde yer alan Ant Factory, yüz binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.