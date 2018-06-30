ApowerManager uygulaması Android cihazlarınızda ihtiyaç duyabileceğiniz birçok pratik aracı sizlere sunuyor.

Akıllı telefonunuzun özelliklerini daha verimli kullanabilmeniz için birçok faydalı araç sunan ApowerManager uygulaması, hızlı ve kolay bir şekilde telefon ve PC arasında bağlantı ve dosya transferi yapabilmenizi sağlıyor. Cihazınızda bulunan resim, müzik, video, belgeler ve diğer dosyaları yönetebileceğiniz uygulamada, ek bir araca ihtiyaç kalmadan fener özelliğini de kullanabilirsiniz.

Telefon hafızası yeterince dolduysa ve ek depolama alanına ihtiyaç duyuyorsanız, uygulama yöneticisi aracını kullanarak uygulamaları topluca kaldırabiliyorsunuz. Başka akıllı telefonlar ve bilgisayarınızda internet bağlantısı paylaşımı için hotspot özelliği sunan ApowerManager uygulamasında dahili QR kod tarayıcısını da kullanabilirsiniz.

Uygulama özellikleri