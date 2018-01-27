Aqua Mail uygulamasıyla Android cihazlarınızdan tüm e-posta hesaplarınıza kolayca erişim sağlayabilirsiniz.

Birden fazla e-postanız varsa ve kişisel e-posta adresiniz ile kurumsal e-posta adresinizi ayrı ayrı kontrol etmek istiyorsanız, bunların hepsini tek bir çatıda toplayan Aqua Mail uygulamasını sizlere tanıtalım. Gmail, Yahoo, Hotmail, FastMail, iCloud, GMX, AOL ve daha birçok e-posta sağlayıcısını destekleyen uygulamada, e-posta adreslerinizi ayrı ayrı kontrol edebilmeniz mümkün. Gmail, Hotmail ve Yahoo için daha güvenli bir giriş yöntemi sunan OAuth2 teknolojisini kullanan uygulamada, ana ekran widget’larıyla postalarınıza daha kolay ulaşabilirsiniz.

Akıllı klasör özelliğiyle e-postalarınızı daha kolay yönetmenizi sağlayan ve zengin bir metin editörü sunan Aqua Mail uygulamasında gönderdiğiniz e-postaların altına imza da ekleyebilirsiniz. Android Wear desteği de sunan uygulamada tema seçeneklerine de ulaşabilir, hem Wi-Fi hem de mobil veri bağlantılarında daha az veri kullanımı sağlayabilirsiniz.