Arçelik Connect uygulaması evinizdeki veya ofisinizdeki klimaları uzaktan kontrol edebilmenizi sağlıyor.
Arçelik Connect uygulaması evinizdeki veya ofisinizdeki klimaları Android cihazlarınızdan kontrol edebilmenizi sağlıyor.
Bulut tabanlı bir uzaktan kontrol uygulaması olan Arçelik Connect, evinizde veya ofisinizde bulunan Arçelik marka klimalarınızı istediğiniz yerden kontrol edebilmenize imkan tanıyor. Klimayı kapatıp kapatmadığınızdan emin olmadığınızda, eve veya ofise gelmeden önce sıcak veya soğuk ayarda klimanın çalışmasını istediğiniz durumlarda işinizi kolaylaştıracağını düşündüğüm uygulama birden fazla klimayı kontrol edebilmenizi de sağlıyor.
Wi-Fi ağı üzerinden kullanılabilen Arçelik Connect uygulamasında, eklediğiniz klimalara isim verebilmeniz de mümkün. Oldukça güvenli bağlantı imkanı da sunan uygulamada, durum güncellemeleri ve uyarılar için e-posta veya bildirimlerle haberdar olabiliyorsunuz. Akıllı kontrol özelliği sayesinde klimanızın akıllı kontrolünü sağlayarak enerji tasarrufu da yapabileceğiniz uygulamada hava durumu verilerini de inceleyebiliyorsunuz.
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