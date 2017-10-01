Arçelik Connect uygulaması evinizdeki veya ofisinizdeki klimaları Android cihazlarınızdan kontrol edebilmenizi sağlıyor.

Bulut tabanlı bir uzaktan kontrol uygulaması olan Arçelik Connect, evinizde veya ofisinizde bulunan Arçelik marka klimalarınızı istediğiniz yerden kontrol edebilmenize imkan tanıyor. Klimayı kapatıp kapatmadığınızdan emin olmadığınızda, eve veya ofise gelmeden önce sıcak veya soğuk ayarda klimanın çalışmasını istediğiniz durumlarda işinizi kolaylaştıracağını düşündüğüm uygulama birden fazla klimayı kontrol edebilmenizi de sağlıyor.