Archer Duel, çöp adam karakterlerin yer aldığı okçuluk oyunu.

Sadece Android platformunda indirilebilir olan arcade oyunda tek başımıza kalemizi korumaya çalışıyoruz. Silah olarak sadece ok kullanabiliyoruz ancak düşmanlarımız ok dışında da etkili silahlara sahipler. Daha da kötüsü sayıları hızla artıyor. Okların havada uçuştuğu aksiyon yüklü bir çöp adam oyununa hazırlanın!

Arcade ve Rush oyun modlarını içeren ok atma oyununda farklı silahlara dolayısıyla farklı saldırı stillerine sahip düşmanlara karşı mücadele veriyoruz. Hayatta kalmayı başarmış tek savaşçı olarak kalemizi korumaya devam ediyoruz. Havadan ve karadan saldıran çok sayıda düşmanı durdurmak için kullanabildiğimiz tek silah okumuz. Savaştıkça yenileyebildiğimiz, güçlendirebildiğimiz okumuzla savaşırken bir an bile olsun durma lüksümüz yok. Çok sayıda hedef olduğundan nişan almanıza gerek yok; seriye bağlayabilirsiniz.