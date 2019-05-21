Arda'nın Mutfağı uygulamasıyla Android cihazlarınızdan birbirinden lezzetli yemek tariflerini bulabilirsiniz.

Ünlü şef Arda Türkmen’in leziz yemek tariflerini sizlere sunan Arda'nın Mutfağı uygulamasında, ilginizi çekebilecek birçok yemek tarifini bulabilirsiniz. Denenmiş ve onaylanmış yemek tarifleri sunan uygulamada, malzemeleri ve adımları harfiyen uygulayarak siz de aynı kıvamda yemekler pişirebilirsiniz. Uygulamaya özel olarak hazırlanan yemek tariflerini de bulabileceğiniz Arda'nın Mutfağı uygulamasında çorbalar, et, tavuk, balık, salatalar, tatlılar, sebze yemekleri ve daha birçok kategoride yemek tariflerini inceleyebilirsiniz.

Arda'nın Mutfağı uygulamasındaki yemek tariflerinde yer alan malzeme listesinde verilen ölçüler, kolaylık olması açısından kaşık ve bardak ölçüsüyle veriliyor. Yemeklerin fotoğraflarını görebileceğiniz, favorilerinize ekleyebileceğiniz ve yorumunuzu paylaşabileceğiniz Arda'nın Mutfağı uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.