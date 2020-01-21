Arknights oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir strateji oyunudur.

Rodos Adası'nın kilit bir üyesinin rolünü üstlenerek hem ölümcül bir enfeksiyonla hem de sonrasında bıraktığı huzursuzlukla savaşan bir ilaç şirketi kurun. Lider Amiya ile işbirliği yapmaya ne dersiniz? Operatörleri işe alır, eğitir sonra masumları korumak ve dünyayı kargaşaya itecek olanlara direnmek için onları çeşitli operasyonlara atarsınız. Oyunun kaderi sizin ellerinizde.

Taktiklerinizle Rodos Adası'nın geleceğini belirleyin.Şafak için savaş!

RPG ve strateji öğelerinin mükemmel bir kombinasyonu ile muhteşem anime tarzı oyun benzersiz operatör sayısız oyun seçeneği sunuyor. Temel inşaat sistemi ile evinizi tam istediğiniz gibi tasarlayın. Renkli grafikleri ve büyüleyici atmosferiyle tüm strateji oyunlarından farklı bir konuma yükseliyor.

Sağlam bir film müziği ve en ünlü Japon ses aktörleri \ aktrislerinden bazıları size işitsel mükemmel bir deneyim sunacak. Heyecan verici savaşlar ile sınırları keşfet. Kendi üssünüzü dilediğiniz gibi tasarlayın.

Maceraya doymak ve yeni stratejiler geliştirmek istiyorsanız bu oyun tam size göre. Bir oyundan daha fazlasını bekleyenler için özel olarak tasarlanmış oyun sizi fazlasıyla eğlendirecek. Sınırsız aksiyon sizleri ekranlara kilitleyecek.

Siz de bu eğlenceye ortak olmak istiyorsanız oyunu hemen indirin ve oynamaya başlayın. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.