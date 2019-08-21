Army Clash, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil strateji oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm yepyeni bir mobil oyun olan Army Clash, zorlu bölümleri tamamlayıp orduları bozguna uğrattığınız bir oyundur. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda stratejik hamleler yaparak ilerlemeniz gerekiyor. Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle de büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda işiniz bir hayli zor. Rakiplerinizi daha kolay alt etmek için kontrol ettiğiniz ordunuzu da sürekli olarak yükseltmeli ve gücünüze güç katmalısınız. Bu tarz oyunları seviyorsanız sakın kaçırmayın. Aynı zamanda son derece basit bir oynanışa sahip olan Army Clash, sizleri bekliyor.

Army Clash oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.