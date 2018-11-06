Mobil strateji oyunları arasında yer alan ve günden güne oyuncu kitlesini artırmaya devam eden Army Of Allies, ücretsiz bir strateji oyunudur.

iDreamSky tarafından geliştirilen ve mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulan Army Of Allies, oyunculara sunduğu zengin savaş ortamı ile geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Tankların, askeri birliklerin ve savaş uçaklarının yer aldığı oyunda amacımız gerçek zamanlı savaşlara katılarak rakip oyuncuların askerlerini yok etmek olacak. 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan başarılı yapım, son güncellemesi ile oyuncu kitlesini de artırmaya başladı. 31 Ekim itibari ile karşımıza çıkan mobil strateji oyununda görsel efektler de oldukça başarılıdır.

Zengin atmosferi ve rengarenk savaş atmosferi ile bizlere aksiyondan çok eğlence dolu anlar yaşatacak olan Army Of Allies savaş sahnelerindeki efektler ile de bizleri büyüleyecek. Ücretsiz olması nedeniyle 7’den 70’e her kesimden olumlu geri bildirimler alan yapım Google Play’de 4.2 gibi bir skor puanını da elinde bulunduruyor. Özellikle basit kontrolleri ile oyuncular savaş atmosferine daha hızlı ve daha kolay bir şekilde adapte olabiliyorlar.