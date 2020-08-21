Art Coloring uygulaması Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir boyama uygulamasıdır.

Modern boyama sanatı, numaraları boyamak ve renklendirmek için bir sanat çizim oyunudur. Her yaş grubuna hitap eden eğlenceli ve trend bir boyama kitabı. Bu boyama kitabında çok sayıda ücretsiz ve büyüleyici boyama sayfaları bulunuyor.

Herhangi bir beceri, kalem veya kağıt olmadan da sanat yapılabileceğini gösterin. Kendi sanat galerinizi oluşturmak artık çok kolay. Sadece renk bloğunu seçmeniz ve alanı gösterilen renklerle doldurmanız gerekir. Aynı sayılara sahip blokları aynı renge boyamalısınız.

Seçebileceğiniz çok çeşitli temalar vardır: hayvanlar, doğa, manzara, insanlar , mimari, moda, yaşam tarzı, yiyecek, güzellik vb. Özel günler için de ayrı temalar bulabilirsiniz.

Modern sanat anlayışına uygun kolay ve pratik şekilde oluşturacağınız resimler eminim ki çok güzel olacaktır. Bunları arkadaşlarınla da paylaşabilirsin. Sen de bu renkli dünyanın bir parçası olmak istiyorsan uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsin. Uygulama içi satın alma içerir.