Art Of War 3, gerçek zamanlı strateji severlerin favori oyunlarından Command & Conquer’a benzeyen, AAA kalitesinde bir mobil oyun.

Gear Games tarafından geliştirilen çok oyunculu çevrimiçi askeri strateji oyununda iki taraf arasından seçiminizi yapıp saatlerce süren sefere çıkıyorsunuz.

Eski PC oyuncularının unutamadığı gerçek zamanlı strateji oyunu Command & Conquer, mobil platforma taşınmış desem sanırım abartmış olmam. Komutanlar, birimlerin detayı, üsler, hava ve deniz mücadeleleri, birimler üzerinde tam kontrol kısacası bir askeri strateji oyununda istediğiniz her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Patlama efektlerinin ön plana çıktığı harika atmosferle birleşen capcanlı yüksek kalitede grafikler sunan online strateji oyununda gerçek oyunculara karşı gerçek zamanlı olarak savaşıyorsunuz. İki tarafta mücadele ediyorsunuz. Bir taraf dünyayı korumaya çalışırken, diğer taraf dünya egemenlik sistemini yok etmek için savaşıyor. Siz de General olarak bu savaşta yerinizi alıyorsunuz.