Artıway platformunu kullanarak Android cihazlarınız üzerinden yapacağınız alışverişlerden nakit para kazanabilirsiniz.

İnternet üzerinden alışveriş yapmayı seviyorsanız, bu keyfinizi avantaja dönüştürebileceğinizi düşündüğüm Artıway uygulamasıyla nakit para kazanabilmeniz mümkün. Çeşitli mağazalar için ayrı ayrı sunulan oranlar ile yaptığınız alışverişlerin belli bir kısmını hesabınıza nakit olarak yüklenmesini sağlayabiliyorsunuz. Örneğin; X mağazasında yüzde 5’lik bonus şansı sunuluyorsa, siz bu fırsatı kullanarak yaptığınız alışverişin yüzde 5’ini bonus olarak kazanabiliyorsunuz.