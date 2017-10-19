Artıway uygulaması ile internetten yapacağınız alışverişlerden nakit para kazanabilirsiniz
Artıway platformunu kullanarak Android cihazlarınız üzerinden yapacağınız alışverişlerden nakit para kazanabilirsiniz.
İnternet üzerinden alışveriş yapmayı seviyorsanız, bu keyfinizi avantaja dönüştürebileceğinizi düşündüğüm Artıway uygulamasıyla nakit para kazanabilmeniz mümkün. Çeşitli mağazalar için ayrı ayrı sunulan oranlar ile yaptığınız alışverişlerin belli bir kısmını hesabınıza nakit olarak yüklenmesini sağlayabiliyorsunuz. Örneğin; X mağazasında yüzde 5’lik bonus şansı sunuluyorsa, siz bu fırsatı kullanarak yaptığınız alışverişin yüzde 5’ini bonus olarak kazanabiliyorsunuz.
Kazandığınız bonuslar 30 TL’ye ulaştığında banka hesabınıza nakit olarak çekmenize izin veren Artıway uygulamasında arkadaşlarınızı davet ettiğinizde, kaydolduğunuzda veya sitedeki rozetleri topladığınızda ekstra bonus kazanabilirsiniz. Tamamen güvenli olan ve sadece alışveriş sitelerine referans linkiyle giriş yaparak alışveriş yaptığınızda bonus kazanabileceğiniz Artıway uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.
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