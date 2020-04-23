Arzum Online Alışveriş uygulaması ile Android cihazlarınızdan alışveriş yapabilirsiniz.

Arzum marka elektrikli ev aletlerini mobil cihazlarınız üzerinden satın alma imkanı sunan Arzum Online Alışveriş uygulamasında, tüm ürünleri tek bir yerden inceleyebilirsiniz. Ürünlerin detaylı bilgileri, teknik özellikleri ve fotoğraflarını inceleyebileceğiniz uygulamada, kategorilere göre ürünleri listeleyebilirsiniz.

İndirimlerden ve kampanyalardan faydalanabileceğiniz Arzum Online Alışveriş uygulamasında, ürünleri sepetinize ekledikten sonra güvenli bir şekilde ödemesini tamamlayıp siparişinizi oluşturabilirsiniz. Sipariş takibinizi de gerçekleştirebileceğiniz Arzum Online Alışveriş uygulamasında Facebook ve Google hesabınızla hızlı giriş sağlayabiliyorsunuz. Kahve makineleri, elektrikli süpürge, çay makinesi, mutfak aletleri, saç kurutma makinesi, kişisel bakım aletleri gibi kategorilerde binlerce ürün çeşidini sizlere sunan Arzum Online Alışveriş uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri