Atari Combat: Tank Fury (Android), hızlı tempolu tank savaşı ve stratejik üs kurma ile üçlü eşleştirme bulmaca mekaniklerini birleştiren bir mobil oyun. Atari’nin Android telefonlara ücretsiz indirilip oynanabilen yeni mobil oyunu Atari Combat: Tank Fury’i askeri savaş - strateji türünü sevenlere tavsiye ederim.

Atari Combat: Tank Fury’de mürettebatınızı seçip hikaye modunda savaşlara katılıyor veya heyecan verici birebir (PvP) çatışmalarda diğer oyunculara meydan okuyorsunuz. Oyunda bir tank birliğini komuta ediyorsunuz. Beş büyük dünya gücünden tanklara sahipsiniz. Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin tankları yönetiminizde. Tanklar yıldırım hızında çarpışmalardan ağır saldırılara kadar her şeyde güçlü. Tank ordunuzu geliştirirken üssünüzü olası saldırılara karşı savunmak durumundasınız.

Atari Combat, sıkı oyunculardan tarih meraklılarına, eşleştirme tabanlı RPG’lerden hoşlananlara herkes için bir İkinci Dünya Savaşı tank savaş simülatörü. Değerli taşları stratejik olarak eşleştirerek düşman tanklarını yok ediyorsunuz.