Automate uygulamasıyla Android cihazlarınızdan çeşitli görevlerinizi otomatikleştirebiliyorsunuz.

Akıllı telefonlarınızda düzenli olarak yapmak istediğiniz işlemlerin otomatik olarak yapılmasını sağlamak ne hoş olurdu değil mi? Biraz zor gibi görünse de bu işi gerçekten yapabilmeniz mümkün. Automate uygulaması, akış şemaları oluşturarak yapmak istediğiniz birçok görevi otomatik olarak gerçekleştirebilme özelliğini sizlere sunuyor. Fotoğraflarınızı bulut depolama hesabınıza yükleme, sesi açma-kapatma, Wi-Fi, GPS, Bluetooth vb. özelliklerin ayarlarını değiştirme, SMS veya e-posta gönderme gibi çoğaltılabilecek birçok görevi otomatik olarak gerçekleştiren uygulamada tek yapmanız gereken akış şemalarını oluşturarak ne zaman gerçekleşeceğini belirlemek oluyor.

300’den fazla yapı taşını sizlere sunan uygulamada eylemler, koşullar, olay tetikleyicileri, döngüleri bulabiliyorsunuz. Programlamanın temelini oluşturan algoritmalara benzetebileceğimiz uygulamanın reklamsız olarak kullanılabilmesi de bir diğer avantajı diyebilirim. Biraz kurcaladıktan sonra mantığını kavrayabileceğinizi düşündüğüm Automate uygulamasının ekran görüntülerini de inceleyerek öğrenme sürecinizi hızlandırabilirsiniz.