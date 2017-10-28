Ava Memur uygulamasıyla avlak alanlarındaki avcıların listesini ve personelleri Android cihazlarınızdan görüntüleyebilirsiniz.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından geliştirilen Ava Memur uygulaması, izin verilen av mevsimlerinde izin alarak avlanan avcıları kontrol edebilmenizi sağlıyor. Av koruma faaliyetine katılan personellerin kullanabileceği uygulamada, ilgili memurun hangi avlakta olduğunu çevrimiçi ve çevrimdışı olarak görebilmesi de mümkün.