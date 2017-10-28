Ava Memur uygulaması avlak alanlardaki izinli avcıları ve personelleri görüntüleyebilmenizi sağlıyor.
Ava Memur uygulamasıyla avlak alanlarındaki avcıların listesini ve personelleri Android cihazlarınızdan görüntüleyebilirsiniz.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından geliştirilen Ava Memur uygulaması, izin verilen av mevsimlerinde izin alarak avlanan avcıları kontrol edebilmenizi sağlıyor. Av koruma faaliyetine katılan personellerin kullanabileceği uygulamada, ilgili memurun hangi avlakta olduğunu çevrimiçi ve çevrimdışı olarak görebilmesi de mümkün.
İzin alarak avlanan avcının TC kimlik numarası ve QR kod ile kontrol edilebileceği uygulamada, ilgili avlağın haritasını da indirerek internet bağlantısı olmadan kullanabilirsiniz. Avcılık için uygun olmayan dönemlerde avlanan avcıları veya avlak alanlardaki avcıların izinli olup olmadığını görebileceğiniz Ava Memur uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.
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