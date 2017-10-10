AxessMobil, kullanıcıların rutinlerini tanıyarak ona göre kampanyalar sunan Akbank uygulaması. Modunuza göre kampanyalara ulaşmanın yanı sıra Akbank kartlarınızla ilgili her şeyi kolayca takip edebildiğiniz harika bir finans uygulaması.

Akbank’ın Android platformunda ücretsiz kullanıma açtığı yeni uygulaması AxessMobil, Türkiye’nin kişinin moduna göre kampanya sunan tek uygulaması olarak öne çıkıyor. Uygulama, bulunduğunuz yere göre rutinlerinizi tanıyarak markaların tekliflerini karşınıza çıkarıyor. En çok harcama yaptığınız saatlerde bu teklifler güncelleniyor. Örneğin; her Pazar günü kahvaltıyı sevgilinizle dışarıda etmeyi seviyorsanız sabah evden çıktığınız anda uygulama en iyi kahvaltıyı en uygun fiyata yapabileceğiniz yerleri karşınıza çıkarıyor. Veya her gün ofise gitmeden soluğu bir kafede alıyorsanız günün o saatinde açıp kafeler listeleniyor. Veyahut o gün alışveriş modundasınız; tüm mağazaları çılgınlar gibi gezmek yerine indirimli ürünlerin olduğu mağazalar filtreleniyor. Öte yandan ürünlerini takip ettiğiniz özel markalar varsa markanın o anda bir kampanyası olup olmadığını görebiliyor, tatil biletinizi uygun fiyata almak için kampanya kovalamak zorunda kalmıyorsunuz.

Kişinin rutinlere göre özel kampanyalar sunmak dışında kredi kartı ödeme, ekstre ve harcamaların takibini yapma imkanı da veren AxessMobil uygulamasını hızlı ve güvenli ödeme sistemi olan mobil ödeme yapmak için de kullanabiliyorsunuz. Temassız POS cihazı olan tüm yerlerde cep telefonunuzla ödeme kolaylığı yaşayabiliyorsunuz.