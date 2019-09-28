Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde farklı platformlarda oyuncularla buluşan ve ücretsiz olarak hizmet veren Ayakashi: Romance Reborn, birbirinden yakışıklı onlarca karakterden dilediğinizi yöneterek şehrin sokaklarında kontrolü ele alacağınız ve sevdiklerinizi korumak için aksiyon dolu kavgalara karışacağınız benzersiz bir oyundur.

Etkileyici karakter tasarımları ve sürükleyici hikayesi ile sıkılmadan oynayabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken, onlarca karakteri yöneterek şehrin güvenliğini sağlamak ve unutulmaz aşklara imza atarak romantik ilişkiler yaşamaktır. Farklı kurgularda hazırlanmış birçok hikayede yer alarak aksiyon dolu anlara şahit olabilir ve yeni deneyimler edinebilirsiniz.

Oyunda birbirinden yakışıklı ve farklı özelliklere sahip 15’den fazla karakter yer almaktadır. Farklı statülere sahip bu karakterlerden dilediğinizin gönlünü kazanmak için çaba göstermeli ve uzun yıllar aşkınız için savaşmalısınız.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında bulunan ve yüz binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Ayakashi: Romance Reborn, her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çeken ve aksiyon dolu hikayeleri ile oynayanlara eşsiz anlar yaşatan sıra dışı bir oyundur.