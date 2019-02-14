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Baby Pics 3.0.1 (Android)
  1. Tamindir
  2. Uygulama
  3. Fotoğraf ve Video
  4. Baby Pics - Android için Fotoğraf Kolajları Oluşturma Uygulaması

Baby Pics

3.0.1
Android
Baby Pics
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Bebeğinizin doğduğu ilk andan itibaren fotoğraflarını çekerek güzel kolajlar hazırlamak istiyorsanız, Baby Pics uygulamasını kullanabilirsiniz.

Baby Pics uygulaması ile Android cihazlarınızdan bebeğinizin gelişimi süresince fotoğraflarını çekerek birbirinden güzel kolajlar hazırlayabilirsiniz.

Bebek sahibi olmak isteyenler ve doğum için gün sayanların hoşuna gideceğini düşündüğüm Baby Pics, hamilelik ve bebeğin gelişimi süresince çekeceğiniz değerli anlarından oluşan kolajlar hazırlamanıza olanak tanıyor. Çocuğunuzun ilerleyen zamanlarda göreceği ve ona gerçekten değerli bir anı olarak bırakabileceğiniz kolajlar sunan Baby Pics uygulamasında, fotoğraflara harika etiketler ve çıkartmalar da ekleyebiliyorsunuz.

Fotoğrafları kişiselleştirmenize olanak tanıyan ve metin eklemenize imkan tanıyan Baby Pics uygulamasında, fotoğrafın çekildiği tarihi, bebeğinizin kaç aylık veya haftalık olduğunu yazabilirsiniz. 1000’in üzerinde çıkartma ve etiket seçeneği sunan Baby Pics uygulamasında, oldukça güzel filtreleri de kullanabilirsiniz. Hazırladığınız kolajları sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden sevdiklerinizle paylaşmanıza izin veren Baby Pics uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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