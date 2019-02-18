BabyCam uygulaması, bebeğinizi uyurken Android cihazlarınızdan izleme imkanı sunuyor.

Bebek monitörü uygulaması olarak öne çıkan BabyCam uygulaması, bebeğinizi beşiğinde uyurken evin diğer odalarından veya dışarıdan izleyebilmenize olanak tanıyor. Oldukça maliyetli bebek monitörlerine para vermeden, eldeki imkanları kullanarak değerlendirebileceğiniz BabyCam uygulamasında bebeğinizi yüksek görüntü kalitesiyle seyredebiliyorsunuz.

Wi-Fi bağlantısının yanında 3G, 4G ve LTE desteği de sunan BabyCam uygulamasında, bebeğinizi uzaktan sakinleştirebilmeniz için mikrofonu da kullanabiliyorsunuz. Bebeğinizi rahatsız edebilecek ışık ve sesleri uyku moduna geçerek kapatan BabyCam uygulamasında, bebeğinizin ağlama sesleri otomatik olarak tespit edilerek bildirim de gönderiliyor.

Uygulama özellikleri