2012 yılının en iyi mobil oyunu olarak seçilen ve günümüze kadar milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Bad Piggies HD oyuncularına eğlenceli anlar sunmaya devam ediyor.

Rovio Entertainment Corporation tarafından geliştirilen ve hem Android hem de iOS platformunda oynanmaya devam edilen Bad Piggies HD bulmaca oyuncuları arasında yer alıyor.

Rengarenk HD grafik açıları eşliğinde oyuncularına eğlenceli anlar yaşatmaya devam edilen yapım günümüze kadar 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynandı.

200’den fazla farklı seviyenin yer aldığı ve oyunculara 40’dan fazla da özel seviye sunan başarılı oyun düzenli olarak sayısız güncelleme de almıştı. Aldığı güncellemeler ile oyunculara sürekli yenilikleri deneyimleme fırsatı bulan yapım yıllardır alanındaki başarısını da koruyor.

Basitten doğru ilerleyebileceğimiz oyunda özel seviyeleri açabilmek için belirli görevleri de başarmamız gerekiyor. Yapım içerisinde domuz fırlatarak belirtilen alanları vuracağız.