bakkaldan Android uygulaması, bulunduğunuz yerde online sipariş verebileceğiniz bakkalları gösteren, siparişinizi kapınıza kadar hızlıca ulaştıran bir mobil sipariş uygulaması. Şu an için İstanbul (30 ilçede 350 bakkal) ile sınırlı olsa da yakın zamanda İzmir, Ankara gibi büyük illerde de kullanılabilir olacak.

Marketler gibi belli bir saate kadar açık olmayan, marketlerdeki kadar olmasa da hemen her ürünü satan bakkalları belli zaman ve saatlerde de olsa tercih ediyorsanız bu uygulama Android telefonunuzda olmalı.

Gece saatlerine kadar açık olmalarıyla bazen tercih edilebilir olan bakkallara özel mobil sipariş uygulaması olan bakkaldan, yakınınızdaki bakkalları listeleyip hızlı ve kolay bir şekilde sipariş vermenizi sağlıyor. Bakkalları listelerken bakkalların minimum sipariş tutarı, adresinize uzaklığı, servis saatleri bilgileri de çıkıyor. Bakkalınızı seçtikten sonra ürünler kategorize edilmiş olarak karşınıza çıkarılıyor. Dilerseniz arama kutucuğuna ürün ismini yazıp sipariş aşamasına geçebiliyorsunuz. Ödeme noktasında nakit ve kredi kartı (kapıda) seçeneği sunuluyor. Sipariş aşamasında not da ekleyebiliyorsunuz. Bu arada ek hiçbir ücret ödemiyorsunuz.