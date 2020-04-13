Android cihazlarınıza indireceğiniz Bakliyatlı Yemek Tarifleri uygulaması ile bakliyat ürünleri içeren yemek tariflerine ulaşabilirsiniz.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen Bakliyatlı Yemek Tarifleri uygulamasında çorbalar, tatlılar, ana yemekler ve soğuk başlangıçlar gibi kategorilerde onlarca farklı yemek tarifine ulaşabilirsiniz. Sadece Nohut, fasulye, mercimek, bezelye, mısır, barbunya, bakla vb. bakliyat ürünlerinin kullanıldığı yemek tariflerini sizlere sunan uygulamada, ilgilendiğiniz tarifleri favorilerinize ekleyebiliyorsunuz.

Yemeklerin fotoğrafları ile birlikte malzeme listesi ve yapılışlarını da görüntüleyebileceğiniz Bakliyatlı Yemek Tarifleri uygulaması, oldukça sade ve modern tasarımıyla da göze çarpıyor. Her yaştan kullanıcının rahatlıkla kullanabileceği bir arayüze sahip olan Bakliyatlı Yemek Tarifleri uygulamasını tamamen ücretsiz olarak indirebilir, birbirinden leziz yemek tariflerini inceleyebilirsiniz.