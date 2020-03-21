Ball Pipes, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Renkli ve zorlu bölümlerin yer aldığı Ball Pipes oyununda özenle hazırlanmış bulmacaları çözüyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda dikkatli olmalı ve becerilerinizi sınamalısınız. Heyecan verici bir atmosfere sahip olan oyunda topları deliklere sokarak puanlar kazanıyorsunuz. Yüzlerce zorlu bölüme sahip olan oyunda becerilerinizi sonuna kadar kullanmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız eğer Ball Pipes mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Ball Pipes oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.