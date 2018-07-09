Ball's Journey, her oyunu milyonlarca indirmeye ulaşan popüler geliştirici Voodoo’nun beceriye dayalı yeni oyunu. Oynaması basit, çok iyi zaman alan mobil oyunlar arasına alabiliriz. Puan toplamak için tek yaptığınız savaş topu ile beyaz topu fırlatmak. Sinir bozansa topu tek dokunuşla gönderiyorsunuz lakin istenen uzaklığa bir türlü ulaşmıyor. Kolay gibi görünen sinir edici zorlukta mobil oyunları seviyorsanız, tavsiye ederim.

Voodoo’nun Android platformunda patlama yapan onlarca oyunundan biri Ball’s Journey. Topun yolculuğu adlı oyunda savaşlarda ağır gülleleri ateşlemek için kullanılan silahı yönetiyorsunuz. Amacınız; topu istenen mesafeye fırlatmak. Başlangıçta 1000 feet (305 metre) uzaklığa düşürmeniz isteniyor. Başarırsanız mesafe artırılıyor. Fırlatma gücünü, havada hızlanmasını, zıplama gücünü artıran güçlendiricileriniz mevcut. Puanlarınızla bunları alabiliyorsunuz.