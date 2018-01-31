Balls of the Dead, insanların büyük bir bölümünün zombiye dönüştüğü kasabada hayatta kalmayı başaran azınlığa yardım ettiğimiz ilginç bir Android oyunu. Zombileri öldürmek yerine onlardan kaçarak ilerlediğimiz oyun, bulmaca türünde. Zombilerle kaynayan yerlerde tüm sağ kalanların kaderi bizim elimizde.

Minimalist, göze hoş gelen, yormayan kaliteli görsellere sahip zombili bulmaca oyununda 80 bölüm boyunca virüsten etkilenmemeyi başarmış bir grup insanı kontrol ediyoruz. Her bölümde yaptığımız şey aynı ancak oyun ilginç şekilde bağımlılık yapıyor. Zombileri vurmak, ezmek, öldürmek gibi aksiyonlara girmek yerine sağ kalanları güvenli bölgeye taşımakla uğraşıyoruz. İlk bölümlerde zincirle bağlanmış zombilerin yanından geçerken ilerleyen aşamalarda diplerinden ilerliyoruz. Yaşayan ölülere asla değmememiz gerekiyor.

Her bölümde kurtarmamız gereken insan sayısı belli ancak hepsini sağsalim kurtarmadan da bölümü tamamlayabiliyoruz. Kurtardığımız insan sayısına göre altın, gümüş veya bronz yıldız veriliyor.