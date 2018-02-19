Ballz Rush, Atari breakout, Bricks breaker gibi tuğla kırma oyunlarının biraz zorlaştırılmış farklı bir sürümü.

Ketchapp’ın Android telefon kullanıcılarına ücretsiz sunduğu arcade oyunda bir yandan arkadan takip eden kırmızı topları atlatmaya çalışırken diğer yandan blokları kırmanız gerekiyor. Blokları kıramıyorsunuz. Peşinizdeki topları reflekslerinizle yanıltarak blokları kırabiliyorsunuz. Hemen arkanızda biten kırmızı topların sayısına göre kutucuklara yönelirseniz hayatta daha uzun süre kalabilirsiniz. Bu arada topun kontrolünü sağlamak için sola ve sağa kaydırma yapıyorsunuz. Tek parmakla rahatça oynanabilen oyun, vakit geçirmek için birebir.

Ballz Rush Özellikleri: