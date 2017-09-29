Ballz Shooter, yılların eskitemediği Atari oyunu breakout’a benzer yapısıyla kendisine çeken arcade oyunu. Üstün grafiklere sahip olmadığın tüm Android cihazlarda akıcı oynanış sunuyor.

Reflekslere dayalı bir oyun ve zorluk seviyesi puan topladıkça yükseliyor. Görsel açıdan günümüz oyunlarının oldukça gerisinde olmasına karşın kısa sürede bağımlılık yapıyor. Ufak boyutlu, basit kontrolleriyle her yerde her zaman oynanabilecek türde süper eğlenceli bir mobil oyun Ballz Shooter.

Oyunu diğer tuğla kırma amaçlı oyunlarından ayıran yönü; tuğlaların sabit kalmaması. Tuğlaların yere dokunmasına izin vermemelisiniz. Elinizin altında bombardıman silahı gibi oldukça etkili bir silahın olması avantajını sonuna kadar kullanın.