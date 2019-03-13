Bandrol Sorgulama uygulamasıyla Android cihazlarınızdan kitap, müzik ve sinema eserlerinin bandrollerini sorgulayabilirsiniz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sunulan müzik, kitap ve sinema eserlerinin sahte olup olmadığını kontrol edebileceğiniz Bandrol Sorgulama uygulaması, alışveriş yaparken ürünlerin orijinal olup olmadığını anında anlamanızda kolaylık sağlıyor. Ürünlerin kapaklarında yer alan bandroller sayesinde esere ilişkin bilgilere ulaşabileceğiniz uygulamada, kamera ile veya manuel olarak sorgulama yapabilirsiniz.

Bandrollerde yer alan karekodlar sayesinde esere ilişkin detayları anında size gösteren Bandrol Sorgulama uygulamasında, bandrol numarasını elle girerek de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Sorgulama işleminin sonunda herhangi bir bilgiye ulaşılamıyorsa veya ekrandaki bilgiler ürün bilgileriyle eşleşmiyorsa, Kültür ve Turizm Bakanlığına ihbarda bulunabilirsiniz.