Barty (Android), takas yöntemiyle işleyen ikinci el alışveriş uygulaması. Barty’de para harcamıyor, işlem ücreti ödemiyor, rahatsız edici reklamlara maruz kalmadan ikinci el alışverişinizi gerçekleştiriyorsunuz. İster güvenli bir şekilde ihtiyacınızı alın, isterseniz kullanmadıklarınızı verin. Yenilikçi takas platformu Barty ile nakitsiz alışveriş yapmak çok kolay!

Peki, para harcamadan alışveriş nasıl oluyor? Barty şu şekilde çalışıyor. Ürünün fotoğrafını çekip kolayca bir şekilde Barty pazarına yüklüyorsunuz. Size takas yapmak istediğiniz eşyanın en doğru piyasa değeri puan üzerinden söyleniyor. Değeri kabul etme veya kendi değerinizi belirleme şansına sahipsiniz. Takas tekliflerini takas odasından görüp, yönetebiliyorsunuz. Alıcı ile uygulama içerisinden mesajlaşabiliyorsunuz. Takas teklifini kabul ettiğiniz kişiye anlaşmalı kargo firmaları ile eşyanızı uygun fiyata gönderiyorsunuz. Takas tamamlandığında cüzdanınıza puan yükleniyor. Kazandığınız puanları pazardaki dilediğiniz bir ürünü almak için kullanabiliyorsunuz.

Barty Android İkinci El Alışveriş Uygulaması Özellikleri