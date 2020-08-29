Basket Throw, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyunudur.

Becerilerinizi sınayabileceğiniz bir mobil oyun olan Basket Throw oyununda basket atarak puanlar kazanıyorsunuz. Renkli görsellerin ve zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz Basket Throw oyununu kaçırmayın.

Basket Throw oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.