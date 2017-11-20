Battle Break - Multiplayer, yılların eskimediği tuğla kırma oyununun çok oyunculu versiyonu. Miniclip’in Android telefon ve tablette oynanabilen yeni arcade oyununda kendi tuğlalarınızın yanı sıra rakip tuğlalara da hedef alıyorsunuz. Karşınızdaki oyuncunun tuğlalarını kırarak onları güçlendirmiş oluyorsunuz. Rakibinizi her isabetli atışınızla daha zor duruma sokuyorsunuz.

Miniclip’in arcade tarzında hazırladığı oyunu Battle Break, klasik tuğla kırma oyununun çoklu oyuncu desteği getirilmiş sürümü oluyor. Gerçek oyuncularla karşı karşıya geliyorsunuz. Rastgele seçilen rakiplerinizle oynarken dikkat etmeniz gereken tek şey; tuğlaların kendinize erişmesini engellemek. Sıra tabanlı oynanış hakim. Dolayısıyla atışınızı yaptıktan sonra karşı oyuncunun hamlesini bekliyorsunuz.

Oyunda ilerledikçe yeni topların, avatarların kilidini açıyorsunuz. Bu arada arenalarda zafer sonrasında büyük ödüller sizleri bekliyor.