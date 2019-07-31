Battle Disc, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Renkli atmosferi ve sürükleyici etkisiyle dikkatleri üzerine çeken Battle Disc, masa üzerinde oynadığımız hokey oyunlarına benzeyen yapısıyla karşımıza çıkıyor. Oyunda diski karşı kaleye sokarak puanlar kazanmaya ve galip gelmeye çalışıyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkan oyunda renkli görseller yer alıyor. Reflekslerinizi iyi kullanmanız gereken oyunda son derece dikkatli olmanız da gerekiyor. Bir takım özelleştirmeler yaparak daha renkli bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Harika vakit geçirebileceğiniz Battle Disc oyununu kaçırmayın.

Battle Disc oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.