Sihirli güçlere sahip onlarca savaş kahramanını yöneterek rakiplerinizle birebir mücadele edeceğiniz ve zorlu görevler üstlenerek şeytan ejderhaları etkisiz hale getireceğiniz Battle of Dragon Ring, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen kaliteli bir yapımdır.

Etkileyici 3 boyutlu grafikleri ve sürükleyici savaş senaryoları ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, insanlık için büyük bir tehdit olan şeytan ejderhaları öldürmek ve barış fitilini ateşlemektir. Görev haritası üzerinde ilerleyerek sizden istenilenleri tek tek yapmalı ve karşınıza çıkan yaratıkları etkisiz hale getirerek ejderha yüzüğünü bulmalısınız.

Bu sayede seviye atlayabilir ve ordunuza katabileceğiniz yeni askerlerin kilidini açabilirsiniz.

Askerlerinizi geliştirebilir ve farklı özellikler ekleyerek savaşlarda daha etkili bir saldırı taktiği uygulayabilirsiniz. Aksiyon dolu bölümleri ve sürükleyici özelliği ile bağımlısı olacağınız sıra dışı bir savaş oyunu sizler bekliyor. Strateji oyunları arasında kendisine yer bulan Battle of Dragon Ring’e ücretsiz olarak ulaşabilir ve farklı bir deneyim kazanabilirsiniz.