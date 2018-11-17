Battlefield 24 Days

Artık eğlence ve oyun yok, bu gerçek dünya. Nükleer kıyametin üzerindeki yükselişinize başlamak için dört gerçek hayat kentinden (New York, San Francisco, Londra ve Paris) birini seçin. Şehrini temsil et, hayatta kalan insanlarını kurtar ve düşman şehirleri ele geçir.

Dünya nükleer bir kıyamet sonrası yıkılmış durumda. Fakat nükleer savaşın küllerinden, bir ümit kıvılcımı var. Kurtulanlar New York'tan San Francisco'ya ve Londra'dan Paris'e kadar büyük şehirlerin kalıntıları etrafında dağılmış durumda. Medeniyeti yeniden inşa etmek için güçlü bir askeri komutana ihtiyacımız var.

Askeri zaferinizi veya yenilginizi belirleyecek olan gerçek zamanlı olarak ikinci kez sipariş verin. Tıpkı gerçek bir savaş gibi, saldırılarınız için strateji ve kaynakları organize etmeniz ve savaş planınızı bir hataya kadar yürütmeniz gerekecek.