Be a pong oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir bulmaca oyunudur.

Klasik basket oyunlarından farklı olan ve tasarımıyla göz dolduran bir oyun. Topu basket atmak için bir eğim oluşturmanız gerekiyor. Bu eğimi duvara çarptırdıktan sonra bardağa gelecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. Hem bu sayede çizdiğiniz güzargah üzerindeki elmasları da toplayabiliriniz.

Bu oynanışı kolay şekli ile oldukça dikkat çekiyor. Boş zamanlarınızda oynayarak güzel vakit geçirebilirsiniz. Kendi keşfettiğiniz stratejileri arkadaşlarınızla da paylaşarak onların da bölümleri geçmesini sağlayabilirsiniz. Her bölümde 1'den 3'e kadar yıldız derecelendirmesi kazanıyorsunuz. Tüm bölümleri eksiksiz yıldızla bitirmeye çalışın. Sizin sizden başka rakibiniz olmasın.

Oynamaya devam ettikçe ustalaşacağınız ve oldukça keyif alacağınız benzeriz bir deneyim. Ama dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Atışınızı yaparken hem bardağa basket girmesini hem de elması almasını sağlamalısınız. İkisini aynı anda gerçekleştiğinde gerçek bir şampiyon olabilirsiniz. Bu macera dolu oyuna ortak olmak istiyorsanız oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.