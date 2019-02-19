Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz bir yapı ile oyunculara sunulan BeSwitched Match 3 eğlence yüklü bir mobil yapımdır.

Rogue Games Inc imzası ile geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyuncuara sunulan BeSwitched Match 3 ile aynı türdeki nesneleri yan yana ve alt alta getirmeye çalışacağız. Oyuncular aynı türdeki nesneleri yan yana ve alt alta getirerek yok etmeye çalışacaklar. Belirli bir hamle sayımızın olacağı oyunda oyuncular hamlelerini bitirmeden nesneleri yok etmiş olmaları gerekecek. Basitten zora doğru ilerleyeceğimiz oyunda farklı seviyelere dair bölümler karşımıza çıkacak.

Oldukça basit bir oynanışa sahip olacak olan yapımda sadece tek bir parmağınız ile nesnelerin yerlerini değiştireceğiz. Oldukça renkl içeriklere ve görsel efektlere sahip olan oyunda 400’den fazla farklı bölüm karşımıza çıkacak. Eğlencenin tavan yapacağı mobil bulmaca oyununda çevrimdışı bir oynanış yer alacak.

Yapım yayınlandığı günden günümüze kadar iki farklı mobil platformda 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İiy oyunlar dileriz.