Bebek Menüleri uygulaması, bebeğinizin gelişimine katkıda bulunacak yemek tariflerini Android cihazlarınızdan sizlere sunuyor.

Yeni doğan bebeklerin sağlıklı gelişimi için beslenmesine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Emzirme çağını geçtikten sonra her türlü vitamin ve minerali alabileceği besinlerle takviye etmek, ilerleyen yaşlarda da sağlığını önemli ölçüde etkileyebiliyor. Bebek Menüleri uygulaması da, yeni bebek sahibi olan ebeveynlere rehber niteliğinde içerikler sunuyor. İlk 6 aydan sonra verilebilecek yemek tariflerini sizlere sunan uygulamada kahvaltı ve içecek tariflerini de bulabilirsiniz.

Uzman doktorlar tarafından hazırlanan menü ve tarifler, bebeğinizin ayına göre ayrılarak sunulmuş durumda. Yemek tariflerinin yanında, bebeğinizin uyumasına yardımcı olacak müzikleri de sizlere sunan Bebek Menüleri uygulamasında okul öncesi eğitim içeriklerini de inceleyebilirsiniz.

Uygulama özellikleri