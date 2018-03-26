Been Love Memory uygulamasıyla Android cihazlarınızdan sevgilinizle geçirdiğiniz günleri takip edebilirsiniz.

Sevgililere özel uygulamalardan biri olan Been Love Memory uygulaması, çiftlerin birlikte geçirdiği günleri saymasında kolaylık sağlıyor. Oldukça düşük miktarda yer kaplayan uygulamayı 20 özel tema seçeneğiyle istediğiniz gibi kişiselleştirebilmeniz mümkün. Fotoğraflarınızdan slayt gösterisi de yapan Been Love Memory uygulamada aşk durumunuzu da değiştirebiliyorsunuz.

İlişkiye başladığınız günden bu yana geçen zamanı yıl, ay, gün, saat ve saniye cinsinden gösteren uygulamada, sevgililer gününe ve diğer özel günlere kalan zaman da görebiliyorsunuz. Uygulamayı başkalarının kullanmasını önlemek için şifre koruması da ekleyebileceğiniz Been Love Memory uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri