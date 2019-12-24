Beğendik uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden online market alışverişleri nizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Beğendik mağazalarının resmi mobil uygulaması, online market alışverişlerinizi dilediğiniz her yerden yapmanıza olanak tanıyor. Beğendik markalı ürünler, meyve-sebze, et-balık, temel gıdalar, içecekler, temizlik ürünleri, süt, kahvaltılık ve şarküteri ürünleri gibi birçok kategoride sunulan binlerce ürünü inceleyebileceğiniz Beğendik uygulamasında, sepetinize dilediğiniz ürünleri ekleyerek siparişlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Ankara ve Kayseri’de hizmet veren Beğendik uygulamasında, kampanya ve fırsatlardan anında haberdar olarak alışverişlerinizde faydalanabilirsiniz. Online siparişe özel ayrıcalıklar da sunan Beğendik uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, alışverişe başlayabilirsiniz.

Uygulama özellikleri: