Beko Connect uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan klimalarınızı uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Evinizde veya iş yerinizde Beko marka klimalarınız varsa Beko Connect uygulamasıyla bulunduğunuz her yerden kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Klimanızı açık unuttuğunuzu düşündüğünüzde ya da siz eve veya ofise gitmeden önce ortamın sıcak veya soğuk olmasını istiyorsanız, Beko Connect uygulaması büyük kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bulut tabanlı bir kontrol uygulaması olan Beko Connect, birden fazla klimayı kontrol edebilme özelliği sayesinde hem evinizde hem de iş yerinizdeki klimaları ayrı ayrı kontrol edebilme imkanı sunuyor.

Durum güncellemeleri sayesinde yardıma ihtiyaç duyduğunuzda alarm veren uygulamada, klima ekleme işlemini kolay ve hızlı bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Enerji tasarrufu sağlamanız için Akıllı Kontrol özelliği de sunan uygulamada, eve yaklaştığınızda klimanın çalışmasını da sağlamanız mümkün.

Uygulama özellikleri: