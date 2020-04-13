Bi'Renk uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden evinizi boyamak istediğiniz renkleri canlı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Artırılmış Gerçeklik teknolojisiyle çalışan Bi'Renk uygulaması sayesinde, evinizi hangi renge boyayacağınıza karar veremediğinizde tüm renklerin önizlemesini görüntüleyebilirsiniz. Kalekim tarafından geliştirilen uygulamada, duvarlarınıza hangi rengin yakıştığını, mobilyalarınızla hangi renklerin daha uyumlu olduğunu tespit edebilmeniz kolaylaşıyor.

Renk Sihirbazı özelliğini kullanarak evinizin panoramik fotoğrafını çektikten sonra en uygun renk kombinlerini görüntüleyebileceğiniz uygulamada, her projeyi ayrı ayrı kaydederek karşılaştırma yapabilmeniz de mümkün. Evinizin tüm odaları için kombinasyonlar oluşturabileceğiniz ve dilerseniz üzerinde değişiklik yapabileceğiniz uygulamada, beğendiğiniz renklerin adını ve renk kodunu da öğrenebiliyor, bu sayede satın almaya gittiğinizde daha kolay bulabiliyorsunuz. Siz de evinizi boyamak istiyorsanız ve renklere karar vermekte güçlük çekiyorsanız, Bi'Renk uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.