Yeni bir şehir inşa et. İşçileri işe alın, becerileri artırın ve medeniyetin gözlerinin önünde nasıl büyüdüğünü izleyin. Billion Builders, para ve mutluluk dengesini yönete bir simülasyon oyunu.

Billion Builders'da kendi şehrinizi inşa etmek için bir trene ihtiyacınız. Treni durdurun ve işçileriniz hemen çalışmaya başlasın. Sizin için bir ev inşa edebilirler. Bu simülasyon oyununda evleri kendiniz manuel olarak inşa etmenize gerek yok, işçiler ne yapacaklarını biliyorlar.

Arazinin etrafında giden bir trene biniyorsunuz. Siz durduğunuzda işçileriniz sizin için boş alanda otomatik olarak ev inşa edecek. Başka bir şey yapmanıza gerek kalmadan olabildiğince hızlı çalışırlar. Bunun yanı sıra, daha fazla işçi kiralayabilir ve ne yapacaklarına şaşırabilirsiniz. Billion Builders, ulaşım yöntemi olarak tren sunan ve kendi şehrinizi kurmanıza izin veren bir simülasyon oyunudur.