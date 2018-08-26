Billion Lords

Bir zamanlar, Yeraltı Dünyası Kötülük Efendisi tarafından yönetildi. Sonsuz hırsından dolayı sürükledi, yeraltının üstüne çıktı. Kötülüğün Lordu'nu durdurmak için, Işık Tanrısı bir kahramanlar ordusunu topladı. Işık Tanrısı'nın yardımıyla, Kötülüğün Efendisi kahramanlar tarafından yenildi.

Ancak Kötülüğün Efendisi'nin ölümü, Yeraltı Dünyasını bir hayli ateşli hale getirdi ve bunun üzerine bütün Lordlar, zindanlarını güçlendirmeye ve ordularını toplamaya aynı zamanda boş taht için savaşmaya başladılar. Çok değil, yakın bir gelecekte savaş başlayacak ve en güçlü Lord'lar kapışacak.

Tuzaklar aracılığıyla kendi zindanınızı yaratın ve düşmanlarınızı yarattığınız kıyametlere götürün. Ayrıca oyun içerisinde her biri kendi yeteneklerini ve karakterlerini içeren vahşi Generalleri, askerleri ve Minyonları toplayın.