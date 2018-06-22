Binomo, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir finans uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Kendi başarı hikayenizi oluşturabileceğiniz uygulama ile kazancınızı arttırmanın püf noktalarını öğreniyorsunuz.

FOREX piyasasının popüler varlıklarıyla işlem yapmak için kullanabileceğiniz basit bir uygulama olan Binomo, becerilerini geliştirmek isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Daha az zarar ile deneme yanılma yaparak kendinizi geliştirebileceğiniz uygulamada demo hesap kurarak dilediğiniz gibi işlem yapabiliyorsunuz. Sınırsız sanal paraya sahip olabileceğiniz uygulama ile kazançlarınızı da katlayabiliyorsunuz. Bonusların sahibi olabileceğiniz ve birbirinden farklı turnuvalara katılım sağlayabileceğiniz uygulama ile özel tekliflerden de yararlanabiliyorsunuz. Binomo uygulaması sizleri bekliyor.

Binomo uygualamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.